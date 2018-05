Giro d’Italia, in Abruzzo #arrosticini ai ciclisti al posto della borraccia dell’acqua (VIDEO)

L’Aquila. Arrosticini per gli atleti del Giro D’Italia al posto della bottiglia d’acqua. Non si tratta di uno scherzo, ma di una trovata tutta abruzzese e decisamente originale per rendere omaggio alla carovana rosa. E’ così che lungo la tappa sono comparse le famose “canaline”, per servire ai ciclisti in corsa dei veri e propri arrosticini espressi rigorosamente alla brace. In diversi punti era possibile sentire l’odore inconfondibile della carne di pecora cotta sulla brace. Ancora una volta l’ospitalità della terra forte e gentile, nonché patria dell’arrosticino, ha colpito nel segno. Chissà cosa avranno pensato i corridori? E, soprattutto, chissà se avranno gradito!