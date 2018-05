L’automobile club d’Italia verso gli standard europei di qualità, anche in Abruzzo l’iniziativa f@cile Caf

L’Aquila. L’Aci, da sempre all’avanguardia nella pubblica amministrazione, ed attenta nell’offrire un servizio al cittadino sempre migliore, con le sue risorse tecnologiche più innovative, oggi si mette in gioco con una nuova sfida: migliorare la sua perfomance puntando al raggiungimento della qualità totale. Come? Con l’adesione all’iniziativa promossa dal dipartimento funzione pubblica

“f@cileCAF”. F@cile CAF rientra nell’ambito di un progetto europeo finalizzato ad attuare l’obiettivo di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni degli stati dell’UE e di miglioramento della loro capacità amministrativa secondo logiche di total quality management (TQM). Si inquadra, quindi, nella strategia sulla qualità avviata a livello nazionale dal dipartimento della funzione pubblica per una crescita della PA italiana.

Il progetto, già sperimentato con successo e messo in atto dalla sede centrale dell’Aci, e da alcuni uffici periferici, arriva in Abruzzo, e vedrà gli uffici territoriali di Chieti, Pescara, Teramo e la direzione territoriale dell’Aquila lavorare in team, perseguendo lo scopo comune del miglioramento del servizio all’utenza, passando insieme attraverso le fasi previste dalla piattaforma e coinvolgendo le amministrazioni con le quali essi hanno, istituzionalmente o di riflesso, i contatti più frequenti. “Nella sua realtà odierna” – dice Laura Barocci, referente CAF per l’unità territoriale Aci di Chieti – l’Aci ha raggiunto un altissimo livello di qualità nell’offerta dei servizi al cittadino, anche grazie all’elevata informatizzazione (la digitalizzazione del CdP certificato di proprietà, e la nascita delle formalità digitali, sono degli esempi) e alla competenza e specializzazione del personale. Ora puntiamo al perfezionamento del servizio nella sua globalità, partendo dall’interno dei nostri uffici e coinvolgendo il personale e, attraverso una prima fase di autovalutazione, arriveremo alla redazione e alla realizzazione di un piano di miglioramento. “Migliorarci per migliorare”, è la parola d’ordine, e mai come questa volta, possiamo dire che l’unione…farà la forza”.