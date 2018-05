Meteo Abruzzo 18 – 24 maggio : continua la possibilità di temporali pomeridiani.

E’ un Maggio orientato sulla pioggia ed anche al clima fresco, addirittura nei giorni scorsi è anche tornata la neve sui nostri rilievi fin sui 1400 m in qualche caso. Ora, mentre che tuttavia le temperature tenderanno ad aumentare un pò, l’instabilità pomeridiana invece sembra che vorrà continuare anche nei prossimi giorni in Abruzzo, specie sui settori interni. Insomma questo Maggio piuttosto capriccioso sembra che non vorrà mollare la presa al momento. La giornata di domani, Venerdì 18, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, ma con un aumento di quest’ultima dalla mezza giornata ove di seguito non saranno esclusi dei fenomeni a carattere di rovesci temporaleschi, soprattutto nelle aree interne. Meglio la situazione lungo le coste. Venti da est, temperature stazionarie con valori sugli 8°c ad 850 hpa. Sabato, si partirà sempre con cielo poco nuvoloso, ma degli sviluppi cumuliformi non mancheranno nel corso del primo pomeriggio, con rovesci e temporali nell’entroterra regionale. Ventilazione orientale, temperature sui valori del giorno precedente. Domenica, la situazione rimarrà più o meno come il giorno precedente. In ogni caso i venti saranno più da sud est, quindi le temperature saliranno di qualche grado ancora con il campo termico sui 12°c ad 850 hpa. Quindi spazio a dei fenomeni sui settori orientali. Lunedì, nulla di tanto diverso, sempre mattina con tempo abbastanza buono, poi sviluppi cumuliformi con rovesci soprattutto nell’Aquilano. Temperature stazionarie e venti dai quadranti orientali. Martedì, poco nuvoloso al mattino, ma tendenza ad un aumento da metà giornata. Rovesci e temporali in estensione quasi ovunque prima di sera, in qualche caso anche forte su alcune zone montuose interne. Ventilazione orientale, temperature in aumento ( 14°c ad 850 hpa). Mercoledì, pomeriggio sempre con qualche rovescio, anche se più isolato, temperature stazionarie, venti da est, deboli. Diamo come ultimo uno sguardo a Giovedì, ove le condizioni saranno buone al mattino, mentre della nuvolosità irregolare nel pomeriggio potrà dar luogo a qualche fenomeno a seguire nel pomeriggio. Geopotenziali in aumento in ogni caso, venti occidentali nell’ Aquilano, temperature in leggero aumento ancora.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS