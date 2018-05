L’Abruzzo Rugby U14 si aggiudica il trofeo delle regioni

L’Aquila. Dopo le belle prove dei giovanissimi atleti abruzzesi alle “Feste del Rugby” di Ancona, e’ stato ancora un fine settimana di rugby e divertimento per l’Abruzzo. La rappresentativa regionale under 14 ha vinto ieri a Monopoli (Bari) il Terzo Trofeo Puglia, secondo Memorial “Ruggiero Di Giorgio”, al quale partecipavano gran parte delle rappresentative di categoria dell’Italia centrale e meridionale. I giovani atleti, classe 2004 e 2005, hanno avuto la meglio sulle rappresentative di Puglia, Sicilia, Campania (in semifinale) e Lazio, nel corso della finale. Al di la’ del risultato, un bel fine settimana che ha visto protagonisti i giovani rugbisti abruzzesi.

Inoltre, e’ stato premiato come miglior giocatore del torneo Alessandro Di Stefano, classe 2004, di Rugby Experience. “Il comportamento dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo, e’ stato esemplare – ha commentato il responsabile tecnico federale, Antonio Colella – il lavoro che abbiamo fatto nel corso di questa stagione e’ importante, percio’ voglio ringraziare i club che ci hanno sempre supportato, dandoci la possibilita’ di organizzare gli allenamenti con i ragazzi”.