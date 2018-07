Inchiesta Il Vate: 6 anni e 10 mesi per l’ex assessore alla cultura della Regione Abruzzo Luigi De Fanis

Pescara. Sei anni e dieci mesi di reclusione: è la condanna inflitta oggi pomeriggio all’ex assessore alla cultura della Regione Abruzzo Luigi De Fanis dal tribunale collegiale di Pescara, a conclusione del processo su tangenti nella cultura. De Fanis è stato anche condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Il procuratore aggiunto Anna Rita Mantini aveva chiesto per l’ex assessore otto anni di reclusione. Assolti, invece, “perché il fatto non sussiste” da tutti i reati a loro contestati gli altri tre imputati: Ermanno Falone, rappresentante legale dell’associazione Abruzzo Antico; Rosa Giammarco responsabile dell’Agenzia per la promozione culturale della Regione Abruzzo; l’imprenditore Antonio Di Domenica.

Nello specifico, il Tribunale collegiale, presieduto da Maria Michela Di Fine, ha condannato l’ex assessore De Fanis per concussione, induzione e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità peculato, truffa e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L’imputato e’ stato assolto, invece, “perché il fatto non sussiste” dai reati di corruzione e abuso d’ufficio. De Fanis e’ stato condannato al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, a favore delle due parti civili, cioe’ la Regione Abruzzo e Andrea Mascitti, l’imprenditore dello spettacolo che con la sua denuncia nel 2013 fece partire l’inchiesta. L’ex assessore alla Cultura dovra’, inoltre, versare una provvisionale a Mascitti pari a 20 mila euro.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate il prossimo 10 ottobre. Il processo mirava a far luce sulle modalita’ di erogazione dei contributi regionali in base alla legge regionale n.43/73 che disciplina l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, ed altre manifestazioni culturali. Per questa vicenda l’ex assessore De Fanis trascorse quattro mesi agli arresti domiciliari. Ad occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri forestali di Pescara, coordinati dal tenente colonnello Annamaria Angelozzi. Alla lettura del dispositivo erano presenti De Fanis, difeso dall’avvocato Domenico Frattura, e Falone, difeso dall’avvocato Angela Pennetta. In aula anche la parte civile, Mascitti, assistito dall’avvocato Alessandro Pomante.

“Io mazzette non ne ho prese, ho sempre parlato di contributi elettorali, che erano due e lo stesso hanno fatto i diretti interessati. Aspettiamo di vedere le motivazioni e poi decideremo, insieme al mio avvocato, per un eventuale appello”. L’ha dichiarato l’ex assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Luigi De Fanis, commentando la condanna a sei anni e 10 mesi di reclusione emessa a suo carico oggi pomeriggio dal tribunale collegiale di Pescara a conclusione del processo su tangenti nella cultura.