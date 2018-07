Le bellezze dell’Abruzzo approdano su Rai Uno, speciale di Linea Verde a Scanno

Scanno. “Linea Verde”, il noto programma di Rai1 che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, torna di nuovo in Abruzzo. Dopo un anno infatti, uno dei programmi più seguiti del palinsesto offerto dalla Rai, torna a far tappa nel territorio abruzzese, in particolare questa volta sceglie come scenario il lago di Scanno e il vicino lago di San Domenico. Meta preferita di molti turisti per la sua forma a cuore, il lago di Scanno è uno dei posti più amati dagli abruzzesi e non solo. Uno dei borghi più belli d’Italia, insieme al vicino lago di San Domenico, è da sempre meta preferita per soggiorni e vacanze sia estive che invernali.

Questa volta nelle riprese del programma della Rai i registi hanno voluto mettere in luce non solo le bellezze del territorio, ma anche i tanti sport che questa regione può offrire. Non è ancora noto quando andrà in onda la puntata, per ora ci dobbiamo accontentare di una piccola anticipazione social che arriva direttamente dal profilo Instagram di NaturAbruzzo, che ritrae il cast di Linea Verde in canoa tra le acque del Lago di San Domenico