Il fascino della Luna tra scienza e letteratura in attesa dell’eclissi in un appuntamento con il WWF

Chieti. Una guida tra scienza e letteratura all’osservazione del cielo alla vigilia dell’eclissi totale di luna attesa nella notte tra il 27 e il 28 luglio: è questo l’appuntamento che il WWF Chieti-Pescara propone nell’ambito del cartellone estivo de” Il Giardino delle Pubbliche Letture… e non solo – serate d’estate insieme per l’arte e la cultura”, programmato dal “Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti”. L’evento, intitolato “Il fascino della Luna tra scienza e letteratura aspettando l’eclissi”, si svolgerà domani, martedì 24 luglio, con inizio alle ore 21:15, nel magnifico scenario del Giardino chiostrale del convitto “G.B.Vico” in corso Marrucino 135 a Chieti, grazie alla collaborazione con la scuola e con l’associazione “Noi del G.B.Vico”.

Introdurrà la presidente dell’associazione Nicoletta Di Francesco. Sarà invece Massimiliano La Rovere e parlare della Luna, con notizie e curiosità scientifiche, con Dante Orlando che lo accompagnerà in questa avventura. Maria Teresa Indirli, Irma Castelnuovo e Francesca Orlando proporranno invece una serie di brevi letture a tema con l’accompagnamento musicale della pianista Cornelia Consorte. L’eclissi lunare del 27 sarà la più lunga del secolo, con una durata totale di ben 103 minuti, circa 40 in più rispetto alla media. A poca distanza dalla Luna si potrà osservare a occhio nudo anche Marte, con la sua caratteristica colorazione rossa. L’inizio dello spettacolare evento astronomico è previsto in Italia intorno alle 21:30 per raggiungere la totalità dell’eclisse intorno alle 22.20. L’osservazione sarà possibile ovunque nel nostro Paese, sempre sperando nel bel tempo. Il WWF Chieti-Pescara organizzerà un incontro per l’osservazione guidata dell’eclissi. Maggiori particolari saranno resi noti durante l’evento di martedì sera.