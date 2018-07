Emergency in the World, venerdì l’inaugurazione dell’opera di Erminia Turilli al museo archeologico di Chieti

Pescasseroli. Venerdì 27 luglio, alle ore 12.00, presso Il Museo del Centro Visite del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di Pescasseroli sarà inaugurata l’opera “Emergency in the World”, ideata dall’artista Erminia Turilli e realizzata il 24 settembre 2017, nelle “Giornate Europee del Patrimonio”, presso il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti, dagli artisti di “Atomosfera.7 _ Contemporary Art Group”, tra cui Alfredo Celli, Rossano di Cicco Morra, Bruno Di Pietro, Massimo Pompeo, Anna Seccia e Franco Sinisi.

Le sei tele di 80x80cm, unite in una sola opera, sono state donate dagli artisti al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per essere esposte in modo permanente nel Museo Naturalistico di Pescasseroli, al fine di ricordare ai visitatori che la natura è il bene primo da difendere, e che i dissesti idrogeologici, gli incendi e i terremoti possono essere, in qualche misura, anticipati da un

evoluto sistema scientifico di previsione e di intervento. Presenzieranno all’evento la curatrice dell’opera, la professoressa Erminia Turilli, gli Artisti, il direttore del Polo museale dell’Abruzzo, la dottoressa Lucia Arbace e il presidente del Parco, il dottor Antonio Carrara.