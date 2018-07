In arrivo l’eclissi lunare più lunga del secolo, in Abruzzo la si può osservare a 2200 metri di altezza

L’Aquila. Venerdì 27 luglio è il giorno dell’eclissi lunare più lunga del secolo. In occasione dell’eclissi di luna, prevista per le 22, il Centro Turistico del Gran Sasso propone, con un evento imperdibile, un punto di osservazione da Campo Imperatore, a quota 2200 metri. Una funivia ogni mezz’ora, fino alle 20.00, porterà i visitatori sul punto di osservazione per gustarsi lo spettacolo lunare. La discesa in notturna è prevista per le 23.00. Il costo dell’evento per gli adulti è di 27 euro, 15 euro per i ragazzi fino ai 12 anni e gratis per i bambini con età compiuta fino ai 7 anni. Oltre al passaggio in funivia, nella quota di partecipazione è prevista una cena a buffet con musica di intrattenimento. @AntenucciGiulia