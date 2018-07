Meteo Abruzzo 27 luglio – 2 agosto : nel complesso buono, occasioni tuttavia anche per dei rovesci pomeridiani

Ed eccoci anche per quest’anno arrivati ad Agosto. Il mese di Luglio, a quanto pare, ci lascerà con condizioni di tempo discrete, cielo poco nuvoloso e temperature che nel corso della settimana prossima, sarà anche in aumento di qualche grado, ma nulla di eccezionale s’intende e ci sarà spazio anche per qualche rovescio temporalesco nel pomeriggio. Questo in breve il quadro della situazione. La giornata di domani, Venerdì 27 Luglio, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, mentre i classici addensamenti pomeridiani, lungo le aree interne, non mancheranno nel corso del pomeriggio, con dei rovesci, più presenti sull’alto Aterno e sul Parco Nazionale d’Abruzzo, in estensione anche sui massicci del Velino – Sirente, Gran Sasso, Simbruini e parte della Majella. Venti dai quadranti nord orientali, sulle zone interne, in rotazione da ovest in serata. Sabato, la pressione tenderà ad aumentare leggermente su tutta la penisola Italiana. Pertanto, in Abruzzo, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, qualche addensamento su alto Aterno e rilievi del Parco Nazionale d’Abruzzo ove sarà possibile qualche rovescio entro la serata. Buona la condizione lungo le spiagge. Ventilazione occidentale, debole, nell’Aquilano, più da brezza orientale sulle coste. Temperature in leggero aumento. Domenica, buono ovunque, qualche nube pomeridiana, ma nulla più, scarse le possibilità di precipitazioni, se non sull’alto Aterno, ma in misura debole, prima di sera. Temperature in lieve aumento ancora, con valori quasi ovunque sui 20°c ad 850 hpa, pertanto con valori di massima anche intorno ai 35°c nelle zone poste a bassa quota, ventilazione debole da nord est. Ed eccoci a Lunedì, che al momento appare una giornata abbastanza stabile e soleggiata, a parte qualche solita nube nel pomeriggio. Scarse o nulle le precipitazioni. Venti da nord est, tra deboli e moderati, temperature senza nessuna variazione di rilievo. Martedì, ultimo giorno di Luglio, non cambierà granchè, situazione stabile, venti orientali, temperature stazionarie. Mercoledì 1 Agosto, bello al mattino, con sole ovunque, nubi in aumento dal pomeriggio, con via via dei temporali che andranno formandosi prima della serata su buona parte delle aree interne. Venti da est-nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Infine, diamo uno sguardo a Giovedì, ove le condizioni sulla nostra regione, appaiono pressochè molto simili al giorno precedente. Quindi possibilità di rovesci nel pomeriggio nelle zone interne, mentre le temperature rimarranno sempre stazionarie con valori ripeto intorno ai 20°c ad 850hpa. Venti sempre da est-nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.