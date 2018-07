A Teramo un dibattito di Confindustria sulle evoluzioni normative. Atteso l’intervento di Legnini (CSM)

Teramo. Si svolgerà domani, venerdì 27 luglio, il convegno su “Decreto legislativo 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Stato dell’arte ed evoluzioni normative”, organizzato da Confindustria Abruzzo e Confindustria Teramo. L’importante appuntamento si terrà presso il “BLUPalace” di Mosciano S.Angelo in Viale Europa 23/25, a partire dalle ore 15:30. Il tema centrale dell’evento riguarda l’approfondimento, a 17 anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/01-, di quali sono stati gli effetti sulle imprese, anche abruzzesi, e quali sono prevedibili in futuro.

L’iniziativa vedrà la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini, con un suo intervento conclusivo. Oltre ai presidenti delle rappresentanze territoriali di Confindustria Abruzzo e Confindustria Teramo, rispettivamente Agostino Ballone e Cesare Zippilli, è previsto l’intervento di altri relatori esperti in materia e testimonianza aziendali. Il Presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, ha così dichiarato: “l’appuntamento rappresenta una importante occasione per il nostro sistema associativo grazie al quale fare il punto sullo stato dell’arte in un settore nevralgico per l’imprenditoria, ma anche per comunicare agli Enti e alle Istituzioni competenti le nostre indicazioni per migliorare, in sinergia, l’intero sistema economico abruzzese”. Cesare Zippilli, presidente di Confindustria Teramo ha aggiunto: “l’incontro è particolarmente importante per il Sistema delle imprese e, soprattutto, per quelle provinciali ancora poco disponibili ad applicare una normativa così innovativa”.