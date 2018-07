Paoli, Nada, Caparezza, Stadio e Pelù in Abruzzo, Vasto per tre giorni capitale della musica con Siren Festival

Pescara. Settimana con tanti grandi artisti, in Abruzzo, dal 27 luglio al 2 agosto prossimi. Si parte domani, venerdì 27 luglio, con la prima serata del “Siren Festival”, a Vasto, dove in vari punti della città si alterneranno alcune delle migliori espressioni del panorama musicale contemporaneo: Slowdive, Cosmo, 2manydjs, Ryley Walker, Lali Puna, Mouse On Mars, Annabel Allum, Myss Keta, The Rainband, Germanò, Dorso, Dadamatto, Margherita Vicario, The Rainband, Bianco, Neil Halsted, Any Other. Musica indie a Torricella Peligna, in piazza del Popolo, con il concerto di Groovanda (special guests Keyo e Francis Ascione) e Nesli. Sonorità della tradizione popolare a San Valentino in Abruzzo Citeriore, dove è in programma la prima serata del “Majella Etnofestival”: sul palco Ensemble Terre Sonore e Progetto Sanacore. Sabato 28 luglio musica classica ad Isolda del Gran Sasso, all’abbazia di San Giovanni Ad Insulam, con il concerto del Quartetto Accademia, e nella chiesa di San Pietro a Massa D’Albe, dove si esibisce il Trio di Imola. Sperimentazioni musicali all’Auditorium del Parco dell’Aquila, dove c’è Famiglia Wazowski con “Riproduzione casuale”. Seconda serata del “Siren Festival” a Vasto: spazio a Colapesce,Deus, Public Image Limited, Toy, Bud Spencer Blues Explosion, Ivreatronic, Spielbergs, Vanarin, Maëlys, Mèsa, Amari, Laago!, B., Sacramento, Black Snake Moan, Verano, Francesco De Leo, Lorenzo Bitw, Armadisco, Rodrigo Amarante. A Francavilla al Mare, in piazza Sant’Alfonso, inizia invece la settimana del “BluBar Festival”, che affida la serata d’esordio a Maurizio Vandelli e Shel Shapiro. A Pescara, alla Nave di Cascella, c’è Raphael Gualazzi, mentre il centro storico di Bugnara è pronto ad essere animato dal rock salentino degli Après La Classe.

Rock latino a Torricella Peligna, in piazza del Popolo, in compagnia di Jarabe De Palo. Musica popolare al “Majella Etnofestival” di San Valentino, dove è la volta di Ensemble Terre Sonore e Unavantaluna Musica Sixiliana. Sonorità irlandesi a Pescara, nella struttura di Le Naiadi, con il concerto dei Birkin Tree. Domenica 29 luglio, al Teatro D’Annunzio di Pescara, in scena “Uno, nessuno e centomila”, con Enrico Lo Verso. Opera lirica all’anfiteatro romano di Massa D’Albe: “Il Barbiere di Siviglia”. All’Auditorium Flaiano di Pescara spazio alla Pop Harps Ensemble, mentre a Vasto chiude il “Siren Festival”, con i concerti di Lucia Manca, The Zephyr Bones, Fitness Forever, Nic. A Francavilla al Mare, al “BluBar Festival”, arrivano Piero Pelu’ e il chitarrista statunitense Willie Nile. A Castelbasso, in piazza Arlini, concerto del raffinato cantautore sardo Sergio Cammariere. Lunedì 30 luglio Arena del Mare di Pescara pronta ad “esplodere” per il concerto di Massimo Ranieri. A Vasto, in piazza del Popolo, atmosfere suggestive in compagnia di Giovanni Allevi. Al “BluBar Festival” di Francavilla al Mare tempo di ska con gli Statuto e di rock con gli Stadio. All’Aurum di Pescara la musica araba del Duo Hayet & Jab Hafnaoui incontra il be-bop dell’Italo D’Amato Quintet. Tango alla Villa Comunale dell’Aquila, con Cristina Zavalloni, Marcelo Nisinman, Ensemble 05. Martedì 31 luglio, all’Anfiteatro Romano di Massa D’Alba, c’è “Il lago dei cigni” del Balletto di San Pietroburgo.

Al “BluBar Festival” di Francavilla al Marea altra coppia di artisti di eccezione: Gino Paoli e Nada. Il grande rock fa tappa al Teatro D’Annunzio di Pescara, dove Glenn Hughes è pronto a far rivivere i migliori classici dei Deep Purple. All’Auditorium Flaiano di Pescara concerto di Anastasia Candeloro, Natalia Candeloro, Pietro Fortunato e Tatiana Candeloro. Mercoledì 1 agosto musica classica all’Abbazia di San Salvatore, a Canzano, dove è ospita il violinista Jing Zhi Zhang. Il pianista Francesco Taskayali è a Palazzo D’Avalos a Vasto. Chiude i battenti, per l’estate 2018, il “BluBar Festival” di Francavilla al Mare, con i concerti di Original Blues Brothers Band e Vincenzo Icastico. Da segnalare anche i concerti dei Be a Bear, in piazza Buozzi a Giulianova, e di Lara Molino, in piazza San Vitale a San Salvo. Giovedì 2 agosto si chiude la settimana in bellezza con i concerti di Caparezza, allo stadio comunale di Vasto, e di Edoardo Bennato, al Teatro D’Annunzio di Pescara. All’Aurum di Pescara si alternano jazz e rock nella serata che vede ospiti Paolo Giordano & Silly Crime, Cristiano Pomante Quartet & Claudio Filippini. La musica indie dei Tangram, infine, è protagonista allo stabilimento La Lampara di Pescara