La PFM in scena nel piccolo borgo di Campli, grande attesa per il concerto dei concerti

Campli. Grande attesa per il “concerto dei concerti” dell’estate 2018: la storia del rock sarà in scena sabato 28 luglio nel piccolo borgo di Campli, in provincia di Teramo. Dopo l’intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe, la PFM – Premiata Forneria Marconi – da poco inserita nella lista “Royal Rock Hall of Fame” tra i 50 gruppi rock più importanti del mondo – sarà in concerto per il Campli Music Festival, in data unica estiva per l’Abruzzo. L’evanto con ingresso libero avrà inizio alle ore 21. La PFM è il gruppo rock italiano più famoso al mondo, l’unico ad avere scalato la classifica “Billboard” negli Stati Uniti conquistando di recente 2 nomination nelle categorie “Miglior artista dell’anno” e “Miglior video” (“The Lesson”), ai MUSIC AWARD. Durante i concerti, oltre a ripercorrere i più grandi successi del suo vastissimo repertorio, tra cui canzoni immortali come Impressioni di settembre, Si può fare, Maestro della voce, E’ festa, La carrozza di Hans, Dolcissima Maria, Il Banchetto, la PFM presenterà al pubblico anche brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”.

PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Il loro concerto celebra questo stato di continua creatività, un concentrato di dinamismo innovativo e di esperienza rielaborata. Suoni modernissimi che proiettano la band nella musica contemporanea al di sopra di ogni moda. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento.