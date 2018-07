4 gli abruzzesi responsabili dei dipartimenti tematici del Pd, Rapino: l’Abruzzo è in prima linea

“Sono quattro gli abruzzesi nominati responsabili dei dipartimenti tematici, che affiancheranno il segretario e la segreteria del Partito democratico nazionale in vista del lavoro dei prossimi mesi”. Ad annunciarlo, il segretario regionale del Pd Abruzzo Marco Rapino.

“Il nostro territorio è in prima linea, dunque, in questa delicata fase di rilancio del partito”, commenta ancora Rapino, “segno della grande considerazione che il Pd ha degli abruzzesi e segno anche delle eccellenze che contraddistinguono la nostra classe dirigente e politica. Su 29 aree tematiche, ben quattro saranno gestite da nostri corregionali. Nello specifico, Camillo D’Alessandro si occuperà del tema casa; Cristiana Canosa del commercio; Stefania Pezzopane di ricostruzione-terremoto; e Michele Fina di università e ricerca. A loro vanno le nostre congratulazioni e il nostro augurio di buon lavoro. La strada da fare, nei prossimi mesi, per presentare una nuova proposta credibile, efficace e alternativa a quella della destra che in questo momento governa il nostro Paese, è lunga e tortuosa, ma sono certo che ripartendo dai territori e dallo studio concreto delle problematiche che attanagliano l’Italia riusciremo presto a vincere questa battaglia e a tornare guidare il Paese con nuovo slancio”.