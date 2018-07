Ubriaco sferra calci, schiaffi e pugni a due carabinieri rimasti feriti con prognosi di 3 e 5 giorni, in libertà

Lanciano. In evidente stato di ubriachezza disturba i presenti alla prima serata dell’unica Doppia Notte Bianca d’ Abruzzo in svolgimento a Torricella Peligna, sferra un pugno a un amico che lo invita a tornare a casa e poi colpisce a calci, schiaffi e pugni due carabinieri intervenuti a riportare l’ordine, rimasti feriti con prognosi di 3 e 5 giorni. Con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ieri mattina alle 5 è stato arrestato un uomo di 27 anni, residente a Tornareccio.

L’episodio è avvenuto quando erano ancora in corso gli innumerevoli concerti che animano la 11esima edizione di ArteMusica&Gusto che, sempre stanotte, ha visto salire sul palco anche il gruppo spagnolo rock latino Jarabe de Palo. Nel successivo processo per direttissima, celebrato a mezzogiorno al tribunale di Lanciano, l’arrestato è stato condannato dal giudice Marina Valente a un anno di reclusione, pena patteggiata e sospesa, ed è stato rimesso in libertà.