“Quel buco sul tetto”, torna la performance teatrale multisensoriale. Un incontro sugli antichi rituali abruzzesi da ascoltare bendati

Francavilla. Terzo appuntamento, giovedì 1 agosto, con “Quel buco sul tetto”, uno spettacolo, promosso da Miabruzzo e scritto ed interpretato da Antonella De Collibus, che ogni volta accoglie gli ospiti in una location naturale e suggestiva per raccontare la storia di Armida, esperta delle proprietà delle erbe, maga ed incantatrice, ma con un triste segreto da svelare. Il racconto è ispirato a storie vere di tante donne che, in un Abruzzo arcaico e superstizioso, hanno sperimentato l’ostracismo di una società bigotta che le ha demonizzate ed etichettate come “streghe” ed esseri diabolici. Gli spettatori, all’ombra di un grande salice, ascolteranno la storia bendati, in modo da poter vivere al meglio l’esperienza utilizzando gli altri sensi… i profumi delle erbe, i suoni delle voci e delle musiche (scritte da Simona D’Annunzio), un tocco inatteso sulla pelle, il sapore dei cibi della tradizione. Ospite d’onore di questa replica sarà l’antropologa Adriana Gandolfi che, al termine della performance, approfondirà il discorso sulla ritualità abruzzese e le antiche tradizioni tramandate dalle donne e legate alla natura, alla magia e al folclore della nostra terra.

Lo spettacolo avrà inizio alle 19.30 presso Villa Arzilla a Francavilla al mare.

Info e prenotazioni al 3294215113 o sulla pagina Facebook di Miabruzzo