Il gruppo alpini di Gissi compie 3 anni e festeggia con un serata all’insegna della solidarietà e convivialità

Gissi. Il Gruppo Alpini di Gissi compie tre anni e celebra la ricorrenza sabato 4 agosto al Centro Polisportivo “Aldo Moro” a partire dalle ore 19. “Un momento conviviale che vogliamo condividere con tutti gli amici delle Penne Nere e i nostri sostenitori. Una serata di festa, tra musica e buon cibo, che vuole riaffermare i valori alpini, fatti di impegno civile, solidarietà, disponibilità verso il prossimo e rispetto per l’ambiente e la natura”, spiega il capogruppo di Gissi Giovanni Basilico. Lo spirito alpino è “contagioso” e anche questi momenti di semplice aggregazione rappresentano un’occasione per condividerli, rafforzando il legame col territorio. La serata degustazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Gissi, sarà dedicata alla tradizione enogastronomica abruzzese, con intrattenimento musicale. Il Gruppo alpini di Gissi oggi conta 63 soci ed è uno dei più attivi del territorio, assicurando la propria presenza alle diverse adunate che si organizzano non solo a livello locale ma anche interregionale e nazionale (a maggio scorso era a Trento). Solo nell’ultimo mese ha partecipato a due raduni zonali rispettivamente San Salvo e Schiavi d’Abruzzo e al Quarto raggruppamento Ana Centro sud Italia a Leonessa (Rieti). Un bilancio più che soddisfacente che si arricchirà di nuove iniziative a partire da settembre, fatte di rappresentanza, ma soprattutto di impegno. Un’attività che il Gruppo di Gissi sarà felice di festeggiare con i propri concittadini e tutti gli amici degli Alpini.