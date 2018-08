Al via i corsi di perfezionamento della lingua straniera finanziati dalla Regione Abruzzo

Pescara. Via libera ai corsi di perfezionamento linguistico finanziati dalla Regione Abruzzo. Disoccupati, lavoratori autonomi titolari di partiti Iva da almeno un anno e lavoratori occupati potranno presentare domanda ai Centri d’esame per partecipare a un corso di perfezionamento di lingua straniera. Il via libera alle iscrizioni è arrivato dopo che la commissione dell’Avviso pubblico “Rafforzamento competenze linguistiche”, finanziato con fondi dell’Fse nell’ambito della programmazione europea 2014-2020, ha approvato il Catalogo dell’offerta formativa in base all’elenco dei corsi di lingua straniera presentati dai Centri d’esame. Gli interessati che hanno intenzione di partecipare al corso di lingua straniera devono consultare il Catalogo dell’offerta formativa dal quale andranno a scegliere il corso di lingua straniera e il livello di certificazione in rapporto alle ore di durata del corso stesso. Una volta individuati il corso e la scuola, l’interessato dovrà contattare il referente del Centro d’esame indicato nel catalogo stesso. E’ importante sottolineare che gli interessati dovranno presentare istanza solo ai Centri d’esame e non alla Regione Abruzzo, che invece avrà rapporti con la scuola che eroga il corso. Il Catalogo dell’offerta formativa è consultabile a questo indirizzo: http://www.regione.abruzzo.it/content/rafforzamento-competenze-linguistiche.