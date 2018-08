A Navelli tutto pronto per “I sapori dello Zafferano dell’Aquila Dop” con workshop, degustazioni a analisi sensoriale

Navelli. Il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP, nell’ambito del progetto “I Sapori dello Zafferano”, organizza un evento finale presso la Sede Municipale di Navelli mercoledi’ 8 agosto in collaborazione con il Comune di Navelli e la locale Pro-loco. Dalle ore 17 saranno proposti workshop di analisi sensoriale e degustazione guidata allo zafferano con un esperto “Brand Ambassador”, riconosciuto dal “Centro Studi Assaggiatori” leader del settore, analisi sensoriale dell’olio d’oliva con esperti dell’Ass. “Rustica e Gentile” della Valle Peligna, piccola dimostrazione sull’uso dello zafferano da parte dello chef Lino Guarascio de “il Borgo dei Fumari” di Prada d’Ansidonia, abbinamento e degustazione di vino con l’ “Antica Casa Vitivinicola Italo Pietrantonj” di Vittorito; si parlera’ anche del Presidio Slow Food del “cece di Navelli”. I workshop – spiega una nota – sono mirati a operatori e ristoratori della zona di produzione del nostro Zafferano ed hanno il patrocinio della Scuola del Gusto Abruzzo e della rete di cooperative agricole di ConfCooperative “Qui Da Noi”, cui aderisce lo storico e principale produttore di Zafferano dell’Aquila, la Coop. “Altopiano di Navelli”: per informazioni e prenotazioni 329-8009732 o info@zafferanodop.it. A seguire, ci sarà la presentazione dei risultati del progetto e aperitivo, aperto a tutti. Ogni parte dell’evento e’ completamente gratuita.