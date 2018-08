Luigi Schips è il nuovo Mastrogiurato dell’era moderna: uomo di scienza e di ricerca di fama internazionale

Lanciano. È un uomo di scienza e di ricerca di fama internazionale il 37esimo Mastrogiurato dell’era moderna. Si tratta del professore Luigi Schips, di Mozzagrogna, primario del reparto di Urologia negli ospedali di Lanciano e Vasto, responsabile chirurgia robotica del clinicizzato di Chieti e una carriera passata anche all’estero, con docenza all’università austriaca di Graz. Tutor per la chirurgia laparoscopica in numerosi ospedali e istituzioni come la clinica urologica dell’università Federico II di Napoli e l’istituto europeo di oncologia di Milano, Schips ha eseguito per primo interventi con differenti ed innovative tecniche. La scelta di Schips è stata ufficializzata oggi in Municipio in occasione della presentazione dell’edizione 2018 della Settimana Medievale di Lanciano, dal 26 agosto al 2 settembre, e alla rievocazione storica del Mastrogiurato che chiude gli eventi proprio il 2 settembre, alle 17.30. Già vincitore del Frentano d’Oro, Schips impersonerà l’antico personaggio che sovrintendeva le fiere medievali lancianesi dove arrivavano mercanti da tutto il bacino Mediterraneo ed Oriente. Anticamente il Mastrogiurato veniva prescelto tra i personaggi più in vista e moralmente probi di Lanciano e durante i giorni di fiera assumeva il pieno controllo della città, con potere assoluto in campo penale e civile per garantire la regolarità dei mercati, anche attraverso severi controlli su pesi e misure. Alla rievocazione storica prenderanno parte oltre 700 figuranti in costume d’epoca, con sfilata aperta dalle Confederazioni Europea e Italiana dei Giochi e Manifestazione Storiche.

La Settima Medievale si apre il 26 agosto con la Tenzone dei quattro quartieri storici di Lanciano. Per una settimana ci saranno spettacoli, convegni, mostre e dal 29 agosto al 2 settembre il mercato medievale con la presenza di otto nazioni; Italia, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Ungheria e per la prima volta la Slovenia rappresenta dalla città di Bled. “Territorio ed origini sono per me molto importanti”, dice Schips, “e per questo sono tornato in Italia. Mi fa onore essere stato scelto per rappresentare il Mastrogiurato”. L’edizione 2018 è stata illustrata dal presidente del Mastrogiurato Danilo Marfisi, il sindaco Mario Pupillo e dall’assessore alla Cultura Marusca Miscia.

Foto: Lanciano – zona locale