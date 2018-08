La 19enne lancianese Ylenia Lazari è la nuova Miss Miluna Abruzzo 2018

San Salvo. Due ore e mezza di spettacolo, tra sfilate di moda, momenti musicali e soprattutto la presenza in passerella di 23 protagoniste della finale regionale di Miss Italia che hanno dato vita ad un evento particolarmente apprezzato dal folto pubblico presente in piazza Colombo. Sull’imponente palco, proprio di fronte la spiaggia affollata di turisti, il presentatore pescarese Bruno Barteloni ha introdotto la manifestazione sottolineando le capacità organizzative dell’Amministrazione Comunale, rappresentata in giuria dall’assessore al turismo Tonino Marcello, e dell’intero staff della “New Generation”. Il contributo e la partecipazione di numerose aziende locali ha reso il tutto più gradevole, con spazi dedicati alla presentazione delle nuove collezioni di abiti da sposa, cerimonia e pret-à-porter e abbigliamento bimbo. Al centro delle attenzioni generali, le miss in concorso per il prestigioso titolo in palio che garantiva il passaggio alle prefinali nazionali in programma a Jesolo dal 3 al 7 settembre. A rappresentare l’Abruzzo con la fascia di Miss Miluna sarà la 19enne Ylenia Lazari, studentessa universitaria di Lanciano e atleta provetta di ginnastica ritmica. La bionda e longilinea fanciulla è riuscita a spuntarla per una manciata di voti sulla romana Claudia Motta. terzo piazzamento per un’altra ragazza proveniente da fuori regione, la pugliese Marisa Maggio, mentre ad Alisia Caporale di Chieti è andato il titolo di Miss Deco San Salvo.

Il collaboratore dell’agenzia PAI, Camillo Del Romano, portavoce del concorso per l’Abruzzo, ha infine ricordato i prossimi appuntamenti delle finali regionali: 6 agosto a Colonella (Te) Finale Miss Eleganza Abruzzo, venerdì 10 agosto a Gamberale Finale Miss Cinema Abruzzo , Domenica 12 agosto a Chieti , Finale Miss Equilibra Abruzzo, Lunedi 13 agosto Francavilla al mare, Finale Riviera Abruzzo.