Agosto a caccia di emozioni e stelle cadenti, tutti i consigli e gli eventi per ammirarle in Abruzzo

L’Aquila. Notti d’estate a ritmo di stelle e desideri: il mese di agosto 2018 è pronto per regalare un grande spettacolo a chi vorrà alzare gli occhi al cielo e perdersi tra le sue meraviglie. Per chi volesse avventurarsi da solo alla ricerca delle stelle cadenti e dei cieli stellati, “Astronomitaly” ha stilato una lista di luoghi ideali in cui guardare le stelle, in virtù del basso livello di inquinamento luminoso che li caratterizza, e una guida su quando e come godere al meglio di questo spettacolo naturale che ci regala il cielo notturno d’estate. Per vivere invece queste emozioni in compagnia e guidati da un esperto “Astronomitaly” ha organizzato numerose serate in Italia, in stretta collaborazione con i partner locali. Ogni evento si propone quale occasione per valorizzare il territorio attraverso l’osservazione astronomica guidata, ad occhio nudo e con un telescopio professionale, in connubio ideale con l’enogastronomia, la natura ed il soggiorno in luoghi di relax.

Tra i tanti eventi nel territorio italiano, non mancano le emozioni in Abruzzo, a partire dall’11 agosto con la consueta rassegna dei “Weekend di Stelle in Abruzzo” all’Agriturismo “Lo Scoiattolo” a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. L’11 Agosto l’Abruzzo è protagonista anche con l’“AstroTrekking sul Gran Sasso”. Il 13 Agosto ed il 17 Agosto sarà possibile ammirare le stelle in provincia di L’Aquila con “AstroTrekking a Civitella Alfedena”, un’esperienza che coniuga trekking e astronomia. Si prosegue il 24 Agosto in Abruzzo con l’appuntamento tra natura e stelle “AstroTrekking a Pescocostanzo” che avrà luogo a Pescocostanzo, in provincia dell’Aquila. Per chiudere il mese con gli occhi all’insù, il 25 Agosto sarà possibile emozionarsi sotto le stelle ancora una volta con l’“AstroTrekking a Civitella Alfedena” , in provincia dell’Aquila. @AntenucciGiulia