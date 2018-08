Al via la settimana politica all’Emiciclo. Seduta straordinaria per commissione politiche europee

L’Aquila. Si apre questa mattina all’Aquila la settimana politica dell’Emiciclo con la riunione della Commissione per le Politiche Europee del Consiglio regionale d’Abruzzo, convocata in seduta straordinaria e urgente alle ore 8.30. Saranno esaminati i progetti di legge relativi a “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’arrosticino d’Abruzzo” e “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero di materia”, oltre al provvedimento europeo “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori”. La Commissione Bilancio, in programma alle ore 9, esaminerà una serie di provvedimenti in materia di “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’arrosticino d’Abruzzo”, “Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Centro Fieristico del Mobile”. Sempre oggi lunedì 6 agosto, alle ore 10, si riunirà, in seduta straordinaria, la Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture, con due provvedimenti all’ordine del giorno: “Legge Regionale sul Governo, la tutela e l’uso del territorio” e “Piano di Gestione del Sito Natura 2000 Marina di Vasto”. Alle 12, e comunque a seguire i lavori della Commissione Territorio, è prevista la riunione della Commissione Speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l’attuazione e le modifiche allo Statuto. Saranno esaminati due progetti di legge che riguardano rispettivamente le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta e le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere. A seguire è in programma la seduta straordinaria della Commissione Agricoltura con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: “Disposizioni in favore del Consorzio Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” e del Consorzio Bonifica Nord “Bacino del Tronto – Tordino e Vomano”; Approvazione Programma Operativo regionale 2018 – 2020; “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’arrosticino d’Abruzzo”; “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”; sono previste le audizioni del Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, in merito alla legge regionale n. 17/2018 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione); del Vice Presidente Giovanni Lolli e di Piergiorgio Tittarelli Direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università della Giunta regionale in merito agli emendamenti relativi al Testo unico del commercio. Per martedì 7 agosto è convocato il Consiglio regionale che si riunirà alle ore 10 nell’Aula “Sandro Spagnoli”.

Mercoledì 8 agosto, alle ore 10, è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza che prevede una serie di audizioni per affrontare i seguenti temi: la nomina del commissario ad acta dell’Atc Vomano e la riconversione dell’Ospedale di Guardiagrele (Chieti) in “Ospedale in zona disagiata”. L’ordine del giorno della commissione salute, convocata per giovedì 9 agosto, alle ore 14.30, prevede audizioni in merito ai criteri di assegnazione degli incarichi dirigenziali della Asl Lanciano Vasto Chieti, con particolare riferimento al presidio ospedaliero di Vasto che risulterebbe privo di funzioni dirigenziali apicali, di: direttore generale Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco; direttore sanitario Asl Lanciano Vasto Chieti, Vincenzo Orsatti; direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Angelo Muraglia; audizioni in merito alla qualità della ristorazione ospedaliera: assessore Silvio Paolucci; direttore generale Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco; direttore generale Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, Rinaldo Tordera; direttore generale Asl Pescara, Armando Mancini; direttore generale Asl Teramo, Roberto Fagnano ed il coordinatore dell’Intersindacale Sanitaria Abruzzese, Walter Palumbo.