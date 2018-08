Wwf Teramo lancia campagna informativa sul Fratino, ecco le 5 regole da seguire

Teramo. Il wwf Teramo e il Comune di Alba Adriatica, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Torre di Cerrano, l’Associazione di albergatori “Albatour” e il Comitato nazionale per la conservazione del Fratino, hanno lanciato una campagna informativa sul Fratino, il piccolo trampoliere a rischio estinzione presente sulle nostre coste. Anche grazie a una splendida immagine del fotografo Vincenzo Iacovoni, sono stati realizzati dei manifestini informativi per il Progetto “Il mondo del Fratino” che Wwf e Amministrazione comunale portano avanti per il secondo anno consecutivo nell’ambito del piu’ ampio Progetto “Salvafratino Abruzzo” fortemente voluto dal Wwf Abruzzo e dall’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. “I manifestini, che saranno diffusi ad Alba Adriatica e che si spera possano essere replicati anche in altri comuni costieri, forniscono cinque semplici regole per aiutare il Fratino”, dichiara Fabiola Carusi, responsabile del Wwf Abruzzo per il Progetto Salvafratino. “Cittadini, turisti e balneatori sono tutti invitati a rispettarle per contribuire alla salvezza di questa specie e diventare protagonisti di un grande progetto di conservazione. Siamo felici del fatto che l’associazione di albergatori Albatour abbia accettato di sottoscrivere questo nostro invito. La collaborazione con il mondo imprenditoriale e’ molto importante. Anche gli operatori economici devono fare la loro parte per la salvaguardia della nostra biodiversita’. Con il “turismo verde” in crescita, porre attenzione all’ambiente e’ ormai un’esigenza per tutti gli operatori del settore”.

Ecco le 5 regole da seguire per aiutare il Fratino: non avvicinarti ai nidi di Fratino: per ammirarli o fotografarli resta ad almeno 20 metri; non cercare di prendere i piccoli di Fratino e non toccare le uova nei nidi. Se vedi qualcuno che crea disturbo, invitalo ad allontanarsi e se non ti ascolta avverti le Forze dell’Ordine; non distruggere la vegetazione litoranea e dunale: può ospitare un nido e li’ il Fratino puo’ trovare le sue fonti di nutrimento; non lasciare il tuo cane libero in spiaggia, ma accompagnalo sempre al guinzaglio: anche involontariamente, potrebbe calpestare i nidi distruggendoli; non spostare le piccole reti cilindriche che i volontari del Progetto Salvafratino pongono a difesa dei nidi contro i predatori