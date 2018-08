Il Movimento Animalista Abruzzo prosegue la sua campagna di sensibilizzazione nel territorio, prossimo appuntamento a Francavilla

Francavilla. Il Movimento Animalista Abruzzo vi invita a partecipare ad un grande evento di sensibilizzazione al rispetto della vita animale. Domenica 12 agosto dalle 18 in poi , nella splendida cornice di Piazza Sant’ Alfonso a Francavilla al mare, avrà luogo una serata interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe, serata a cui hanno aderito le maggiori associazioni di volontariato presenti sul territorio. “Ciò che mi ha maggiormente colpito nell’organizzare questo evento – dichiara Guido Mammarella, coordinatore per l’Abruzzo del Movimento Animalista– è stata da un lato la grande sensibilità della associazione dei commercianti di piazza Asterope che hanno voluto aprire per una sera una importante luogo di aggregazione agli animali e ai grandi temi ad essi dedicati; dall’altro la risposta immediata delle tante associazioni di volontariato, che hanno accolto davvero con entusiasmo il nostro invito a riunirsi in un unico grande momento di sensibilizzazione e di solidarietà”. Durante l’evento verranno proposte adozioni, incentivata la cultura del possesso responsabile, favorito il sostegno alle associazioni locali, ed un angolo di beneficienza in favore della Sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. “Nel corso della serata incontreremo i nostri iscritti e tutti i cittadini che volessero conoscere meglio il Movimento Animalista – prosegue Guido Mammarella – e condividere con noi una grande battaglia di civiltà, che consenta finalmente un pieno e legale riconoscimento dell’Animale quale essere senziente”.