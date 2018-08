Cambiamenti climatici e possibili conflitti saranno argomento di un incontro-dibattito a Villalago

Villalago. Domenica 12 Agosto ore 17,30 presso la Piazza della Chiesa di San Domenico a Villalago si terrà il convegno “I Cambiamenti Climatici ed i possibili conflitti: analisi della situazione geopolitica internazionale“. Un’analisi attenta con un occhio rivolto ai fenomeni ed processi della globalizzazione. L’evento vedrà la partecipazione di due ospiti di eccezione quali il giornalista e saggista Salvatore Santangelo ed il Direttore di Radio Radicale Oreste Falconio. E’ sempre più chiaro che il tema del climate change sta diventando uno spartiacque geopolitico che regolerà i processi e gli accordi internazionali negli anni a seguire e che segnerà profondamente il futuro del Nostro Pianeta. Per discutere di tali tematiche il prossimo 12 Agosto , nell’ambito del calendario degli eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale di Villalago in sinergia con la Riserva Naturale „Lago di san Domencio e Lago Pio“, si è inteso organizzare un incontro-dibattito, nel corso del quale interverranno il Sindaco di Villalago Fernando Gatta, la Coordinatrice della Riserva Silvia Di paolo, il Segretario Regionale di Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlu Patrizio Schiazza, il Presidente Nazionale dell’Associazione Benigno D’Orazio e due Ospiti di eccezione quali il giornalista e saggista Salvatore Santangelo ed il Direttore di Radio Radicale Oreste Falconio. L‘evento risulterà essere occasione anche per la presentazione dell’ultimo lavoro di Salvatore Santangelo ^Babel^.