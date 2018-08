Notaresco capitale del podismo, boom di iscritti alla VI edizione assegnati i Titoli Nazionali ASC Sport

Notaresco. Quasi 550 podisti provenienti da ogni località d’Italia si sono dati appuntamento, mercoledì scorso, alla 6° edizione della Notturna “Città di Notaresco”, manifestazione nobilitata dalla vittoria al maschile dell’Etiope con doppia cittadinanza Adugna Biniyam Senibeta e al femminile l’Inglese Thompson Bethany Jane, portacolori asd Minerva Parma, valevole per l’assegnazione dei Titoli Nazionali di corsa su strada del centro Italia A.S.C. Sport, ente di promozione sportiva in continua espansione in Abruzzo. L’evento organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Centro Coni di avviamento allo sport dell’Atletica Vomano e l’Amministrazione Comunale di Notaresco è stato inserito nei circuiti podistici del Corri master della Fidal Abruzzo, del criterium Petruzi & Piceno e Corrilabruzzo. Il serpentone umano si è snodato per le vie cittadine del centro storico, lungo un percorso di 9 km interamente chiuso al traffico. Pacco gara a tutti i partecipanti della gara competitiva, medaglia di partecipazione e premi a tutti i bambini del settore promozionale, premi per i migliori atleti classificati, suddivisi per età anagrafica, maglia di Campione Nazionale ASC Sport per il 1° classificato maschile e femminile di tutte le categorie, punti di ristoro lungo il percorso e a termine delle gare. Elenco dei Campioni Nazionali ASC Sport di corsa su strada 2018: PM Mascherin Matteo Runcard; SM35 Virgulti Oriano, asd Ama Civitanova; SM45 Maiorani Luca, asd Podistica New Castle; SM40 Ravicini Giampiero, asd podistica New Castle; SM Nardi Giovanni, asd Marà avis marathon; SM50 Bogazzi Piero, asd Runners Pescara; SM55 Sebastiani Antonio, asd Petruzi Runner; SF 35 Quattrocchi Sonia, asd Daunia runners Foggia; AM Di Pietro Luigi, asd Atletica Vomano; SM65 Iezzi Pasquale, asd Asa Ascoli; SM60 Massucci Tonino, asd Atletica Abruzzo L’Aquila; SF50 Falgiani Maria Rita, asd avis Ascoli P; SF40 D’Angelo Francesca, asd mezzofondo Ascoli P; SF50 Cameli Maria Cristina, asd G.P. avis Spinetoli; SF55 Merlini Antonietta, asd avis S. Benedetto; SF Misticella Daniela, asd avis S. Benedetto; JM Firmini Lorenzo, asd podistica Alba Adriatica; SM75 D’Alanno Gabriele, asd liberi podisti Abruzzesi; SF60 Boschini Chiara, asd Atl. Casone Noceto; SF70 Sarra Venere, asd runners Pescara; SF75 Di Carlo Teresa, asd amatori Teramo; SF65 D’Alonzo Chiara, asd Francavilla Jogging