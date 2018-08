Grande Pescara, D’Alfonso: legge che prevede una procedura. Si entrerà in crisi e ci vuole la capacità di superarla

Pescara. “Nella legge regionale che abbiamo fatto si prevedono un progetto di fusione, attività di monitoraggio e la possibilità di comporsi senza fare scelte rivoluzionarie. Una legge che non solo fa nascere la grande Pescara, ma che addirittura prevede una procedura”. Così afferma l’ormai ex presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, a proposito del progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, nel corso di una conferenza stampa in cui ha ripercorso i 50 mesi alla guida della Giunta regionale”.”La legge sulla grande Pescara”, ha ricordato, “intuita come referendum da Costantini, Becci, Mattoscio e da un mai nascosto Franco Pomilio, ha trovato la traduzione legislativa grazie ad un progetto di legge a prima firma D’Alfonso-Di Nicola. Noi entreremo in crisi con la nuova Pescara, ma la nuova Pescara non si fa senza entrare in crisi sul piano contrattuale, della contabilità pubblica e dei debiti che derivano dai debiti pregressi delle precedenti città”.

“Tutti i debiti precedenti”, ha sottolineato, “si trasferiscono: l’allineamento dei linguaggi contabilistici e amministrativi richiede una particolare capacità di superare la crisi”. “Io non mi sono mai appassionato all’ingrandimento demografico che per esempio è piaciuto ad alcuni sottoscrittori dell’iniziativa referendaria, perché l’aumento demografico fino a 200mila abitanti non porta a nulla”. “Il dato rivoluzionario è la spinta degli autoconvocati: oltre 100mila persone”, ha concluso D’Alfonso, “che hanno dato nuova forma a questo tessuto urbano”.