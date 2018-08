Bussi, Vacca (M5S): giornata storica per l’Abruzzo. Traguardo importante e provvedimenti non scontati

Bussi. “Una giornata storica per l’Abruzzo. Il Ministero dell’Ambiente, guidato da Costa, ha emanato due provvedimenti che rappresentano un traguardo importante per per la bonifica delle aree di Bussi e Piano D’Orta. Provvedimenti non scontati, ma attesi da anni, che impongono finalmente la rimozione dei rifiuti tossici e avviano la bonifica dell’area”, così ha dichiarato il sottosegretario Gianluca Vacca in merito ai due decreti del Ministero dell’ambiente del 6 agosto sul sito inquinato di Bussi.

“In poco più di 2 mesi il governo del cambiamento guidato dal Movimento 5 stelle ha mantenuto gli impegni della campagna elettorale, dando seguito a 5 anni di battaglia tra Parlamento e Regione per risolvere definitivamente uno dei più grandi disastri ambientali non solo della nostra Regione. Finalmente abbiamo un governo dalla parte dei cittadini e non dei soliti gruppi di potere” conclude il sottosegretario.