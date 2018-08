Nominato il nuovo presidente del Cram Abruzzo: è Antonio Innaurato già membro del direttivo

L’Aquila. Il nuovo presidente del Cram Abruzzo e’ il Consigliere regionale Antonio Innaurato, gia’ membro del direttivo del Consiglio regionale abruzzesi nel mondo. “Sono onorato di questo incarico – ha dichiarato Innaurato – grazie al quale, in collaborazione con gli altri colleghi, ci permettera’ di portare avanti i rapporti con la vasta comunita’ abruzzese nel mondo e di poter svolgere a breve il nostro Consiglio ordinario annuale con il quale programmare le attivita’ future. Nell’immediato sara’ posta massima attenzione alle convenzioni con le Universita’ abruzzesi e straniere e al progetto ‘Cervelli di ritorno’, gia’ deliberato nel corso dell’Assemblea di Rosario in Argentina del novembre scorso. Un’altra priorita’ sara’ rafforzare i rapporti con il distretto nord americano visto che negli ultimi anni si sono allentati”. “Inoltre – prosegue Innaurato – non bisogna dimenticare gli emigranti abruzzesi che vivono situazioni di particolare difficolta’, come sta avvenendo in Venezuela”. “Un obiettivo da perseguire e’ il rafforzamento dell’economia abruzzese attraverso la promozione del brand Abruzzo. Per farlo – conclude il nuovo presidente del Cram – e’ necessaria una riorganizzazione delle nostre associazioni all’estero che dovranno ricoprire un ruolo piu’ attivo e dinamico, in modo da affrontare le nuove sfide ed essere sensibili ai cambiamenti della societa’ che generano fenomeni come la recente ondata migratoria”.