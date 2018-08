I Cavalieri Templari presenti alla celebrazione della Giornata Mauriziana a Pescocostanzo

Pescocostanzo. Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam è il motto dei Cavalieri templari dell’Ordo Templi e significa: “Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome da’ gloria”. Il testo è la traduzione dei versetti mediani del Salmo 113 (Antica Vulgata) o dell'”incipit” del Salmo 115 (secondo la numerazione ebraica) 114 della Bibbia. I Cavalieri dell’Ordine del Tempio di Jerusalem del Priorato d’Italia hanno comunicato che prenderanno parte numerosi alla Celebrazione della 17^ Giornata Nazionale Mauriziana a Pescocostanzo d’Abruzzo in programma per domenica 16 settembre 2018. Giova ricordare che i Templari di oggi, sono decisamente animati da una forte fedeltà alla Chiesa ed a Cristo e da più lustri partecipano a questo solenne appuntamento di preghiera quale testimoni attenti, guidati dal loro priore generale Gennaro Luigi Nappo. Sodalizio questo che nel tempo con proprie opere e la pubblicazioni di più libri, ha testimoniato concretamente la loro vicinanza allo spirito mauriziano ed alla cavalleria cristiana. Degna di nota resta in un angolo del Sacrario Mauriziano la stele a ricordo di Jacques de Molay ultimo gran maestro templare opera dello scultore abruzzese Vincenzo Trinchini di San Benedetto dei Marsi.