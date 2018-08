Librandi (Pd) contro Bellachioma (Lega Abruzzo): non è stato capace di tenere una posizione per più di 48 ore

L’Aquila. “Bellachioma (coordinatore regionale abruzzese della Lega) in Abruzzo ha gia’ fatto inversione a U. E meno male che due giorni fa minacciava tuoni fulmini e diceva che la Lega avrebbe corso da sola. Complimenti per la capacita’ di tenuta di una posizione: 48 ore. E chissa’ come mai l’intervista la fa sul livello locale? Forse perche’ spinto dai suoi grandi elettori? Cosa c’e’ dietro questo ripensamento agostano? Il PD sapra’ mantenere saldo il governo della regione con candidati credibili”.

Lo afferma Gianfranco Librandi, deputato del Pd.