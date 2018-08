La terra continua a tremare in Molise. Pochi minuti fa una nuova scossa di 5.2, secondo quanto riportato dall’Ingv, con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, è stata avvertita dalla popolazione. La scossa è stata avvertita in Abruzzo, soprattutto sulla costa, e in Campania e Puglia. Moment

Non si hanno ancora notizie certe sui danni a persone o cose, ma su Twitter molti utenti hanno raccontato i momenti di paura e preoccupazione durante la scossa.