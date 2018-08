Sciame sismico nel Molise, attivo il Centro operativo comunale nel Chietino: monitoraggio costante

San Salvo. E’ stato aperto dalla tarda serata di ieri a San Salvo, nel Chietino, il Centro operativo comunale (Coc). La decisione è stata assunta a causa dello sciame sismico in atto dopo la prima scossa di terremoto delle 20.19, che sta interessando la zona di Montecilfone (Campobasso) e il vicino basso Molise.

La scossa è stata avvertita in maniera distinta da tutta la popolazione in diversi comuni del Vastese. Col l’apertura del Coc, il Comune di San Salvo intende “assicurare nel territorio comunale il monitoraggio per tutta la fase di allerta nella serie situazione di criticità e per i controlli sugli edifici pubblici e per le infrastrutture presenti in città nonché per eventuali interventi in favore della popolazione”.