Tu sì che vali, a Cupello la quarta edizione del talent made in Abruzzo. Ospite l’attore Paolo Ruffini

Cupello. Il 24 e 25 agosto a Cupello si terrà la quarta edizione del talent “Tu sì che vali”. Giuria Tecnica altamente qualificata, 120mq di palco, diretta streaming, 20 concorrenti attentamente selezionati e pronti a mettersi in gioco e presidente di giuria della finale il noto regista, attore e showman Paolo Ruffini: queste le caratteristiche dell’edizione di organizzata dall’associazione di promozione sociale “3punto1” che si occupa di favorire la crescita culturale e artistica dei giovani e meno giovani presenti sul territorio abruzzese, nonché di promuovere il talento che molto spesso non trova spazi idonei per essere espresso.

L’evento, che si terrà in piazza Garibaldi, è strutturato in diverse discipline artistiche quali danza, recitazione, canto e qualsiasi altra forma di spettacolo ed intrattenimento; ogni concorrente darà spazio al proprio talento e la giuria tecnica, composta dal pianista internazionale Marco Colacioppo, dall’autore e compositore Fabio Falcone, dalla cantautrice Lara Molino, dall’autore e compositore Marco Santilli e dalla ballerina professionista e insegnante di danza Francesca Zacco, decreterà il vincitore.

Le preselezioni sono state curate dagli organizzatori che in questi mesi hanno scelto i concorrenti adatti al talent che si esibiranno nella prima serata, durante la quale saranno scelti dalla giuria i finalisti che avranno accesso alla serata finale, quella del 25. A fine serata sarà decretato il vincitore di “Tu sì che vali” 2018.