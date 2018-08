Terremoto,Vescovo Larino nei comuni del sisma. Mons. De Luca: pochi danni fisici, molti all’anima

Pescara. “Nel primissimo pomeriggio mi recherò a Montecilfone (Campobasso) e nei comuni vicini per rendermi conto di persona della situazione dei luoghi colpiti dal sisma di ieri con il suo lungo sciame sismico, anche se le notizie sono confortanti perché non ci sono danni alle persone”. A dichiararlo mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino e vicepresidente della Conferenza Episcopale d’Abruzzo-Molise. “Grazie a Dio i danni visibili non sono grandissimi ma quelli dell’anima hanno invece bisogno di una parola di conforto del pastore”, ha aggiunto, “e andrò a dire a tutti una buona parola”.

Mons. De Luca evidenzia che la notte scorsa “ho avuto conferma come i parroci della diocesi siano stati tra la gente trascorrendo la notte con loro e mettendo a disposizione le strutture parrocchiali. A Montecilfone, in particolare, i fedeli sono stati accolti nel centro parrocchiale a dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, che il sacerdote è la persona più immediatamente vicina alle popolazioni, nella gioia come nelle preoccupazioni”.