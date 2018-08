Abruzzo, 98 km di strade provinciali del Pescarese passano all’Anas. Siglato il verbale

Pescara. Circa 98 chilometri di strade provinciali del Pescarese passano all’Anas. E’ stato siglato

stamane il verbale di attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale della provincia.

Il trasferimento delle competenze riguarda le ex statali 151, 487, 539, SP 58 e la provinciale 60: si tratta del 13% della rete viaria di competenza della Provincia. Per il passaggio di queste strade all’Anas sono disponibili dei fondi per la contestuale manutenzione, stanziati gia’ dal Cipe per il 2018. Risorse subito utilizzabili – spiega una nota della Provincia – per lavori di rifacimento dell’asfalto.