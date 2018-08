Tutto pronto per la prima finale regionale Abruzzo a Francavilla del concorso di bellezza Venere d’Italia

Francavilla al Mare. In attesa della finalissima regionale, venerdì 24 agosto 2018, a partire dalle ore 21.30, si terrà a “Mondo Bongo”, in Via Nazionale Adriatica Sud 107, la prima delle due semifinali regionali Abruzzo del concorso nazionale di bellezza “Venere d’Italia”. L’evento organizzato da “Mondo Bongo”, sarà presentato da Francesco Catenacci, con la Direzione Artistica di Marjorie Maranca e la Direzione Tecnica di Ignazio Calò.