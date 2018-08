Arriva sulle spiagge d’Abruzzo la Carovana del Cuore, la campagna di sensibilizzazione sull’educazione

Pescara. L’educazione è il principale strumento che consente all’uomo di progredire come individuo e come insieme. Ecco perché da 14 anni la Fondazione Patrizio Paoletti realizza la “Carovana del Cuore”, una delle campagne di sensibilizzazione più longeve d’Italia, il cui principale obiettivo è promuovere il diritto all’educazione, soprattutto nell’infanzia. L’iniziativa torna anche quest’anno sui litorali di tutta Italia, da Nord a Sud, grazie all’impegno di 120 volontari contraddistinti dall’ormai tradizionale “maglietta arancione”, che percorreranno a bordo di camper un lunghissimo itinerario costiero, attraversando numerose città e località marittime. “La Carovana del Cuore” è iniziata a luglio e terminerà a settembre. Dopo aver fatto tappa in diverse località balneari di Toscana, Liguria, Romagna eMarche, il camper ha raggiunto le coste dell’Abruzzo. I volontari della Fondazione Paoletti, in particolare, saranno sulle spiagge di Alba Adriatica il 23 agosto, diPineto il 24, di Pescara e Montesilvano il 25 e 26 agosto. Appuntamento poi a settembre con le tappe finali dell’iniziativa nel Lazio e in Veneto.

Durante il loro percorso i volontari incontreranno sulle spiagge e nelle piazze migliaia di persone per sostenere il valore dell’educazione, intesa come processo continuo che dall’infanzia accompagna la persona per tutta la vita, quale leva fondamentale garantire alle future generazioni un mondo sostenibile e di pace. Chi sceglierà di sostenere la campagna riceverà in dono il braccialetto arancione “Vivi Appassionatamente”, segno distintivo dell’incontro con la Fondazione e i suoi progetti. La Fondazione Paoletti, istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, da 17 anni opera in campo neuroscientifico e psicopedagogico per rendere l’educazione e la didattica più innovative ed efficaci. Ad oggi è attiva con oltre 20 progetti educativi in quattro continenti, dall’Italia alla Repubblica Democratica del Congo, da Haiti all’India, realizzando interventi scolastici e sociali dedicati a migliaia di bambini, insegnanti, genitori, educatori e operatori sociali. Il calendario completo con tutte le tappe è disponibile sul sito www.carovanadelcuore.org