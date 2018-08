Fondi Ue, Febbo (FI): Abruzzo in fondo classifica per spesa Fse, è urgente tornare subito al voto

L’Aquila. “Dopo il disastro registrato e certificato dal ministero dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) non spesi, la Regione Abruzzo torna nuovamente sulle pagine di economia del quotidiano Il Sole24Ore con un altro ed ennesimo catastrofico record, questa volta sulla stato dell’arte del Fondo Sociale Europeo. Addirittura l’Abruzzo, come attesta proprio l’Agenzia per la Coesione Territoriale, si colloca in fondo alla classifica con un deludente e preoccupante 17,2%, in penultima posizione (avanti alla sola Calabria) con una percentuale ridicola sull’avanzamento della spesa”.

E’ quanto dichiarato dal consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo: “anche e soprattutto per questo motivo”, afferma, “e’ urgente tornare immediatamente al voto e dare alla nostra Regione un esecutivo credibile, laborioso e capace di spendere le risorse europee assegnate nei relativi programmi operativi regionali. Da anni denuncio l’immobilismo e la manifestata incapacità di questo esecutivo di saper programmare e spendere le risorse della Ue e i dati ufficiali sono sempre piu’ incontrovertibili ed evidenziano come questo Governo regionale abbia ampiamente fallito dimostrandosi incompetente e non all’altezza di programmare i fondi europei”.