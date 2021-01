1° Trofeo Appennino Centrale di sci alpino: non sono mancate sorprese, subito duello tra Lazio e Abruzzo

Campo Felice. Il 1° Trofeo Appennino Centrale di sci alpino, manifestazione organizzata dagli sci club Livata e Orsello Magnola, in collaborazione con il Cls (Comitato Lazio & Sardegna), riservata alle categorie Ragazzi e Allievi maschile e femminile, è scattato regolarmente a Campo Felice con la prova di slalom. La prima manche in particolare ha messo in difficoltà qualche favorito della vigilia che non è riuscito a completare la gara, ma i comitati di Lazio e Abruzzo hanno comunque dominato la scena, dividendosi i successi: le sorelle Alessandra e Ilaria Di Sabatino hanno vinto per il Csb le prove femminili, Giovanni Pinto ed Edoardo Grignani hanno risposto per il Cls in quelle maschili. Due i podi conquistati dal Cum, il Comitato Umbro Marchigiano. A livello di sci club, ben sette hanno conquistato almeno una medaglia.

“Sono state due manche di alto livello tecnico – afferma il presidente dello Sc Livata Franco Malci – con tutti i partecipanti messi a dura prova sia tecnicamente, che fisicamente. Siamo soddisfatti per l’ottima riuscita della gara, di fatto una prima assoluta contro il cronometro per queste categorie, e anche per il fatto che ben sette sci club siano riusciti a salire sul podio”. Al comando della calssifica per sci club dopo lo slalom c’è lo SC EUR (Cab), davanti a Sc Orsello Magnola (Cls) e SC MM Crew (Cls). Domani la prova di gigante in singola manche per la categoria Ragazzi e in doppia per gli Allievi.

Classifiche Slalom.

Cat. Ragazzi F: 1) A. Di Sabatino (SC EUR); 2) V. Pistilli (SC EUR); 3) D. Moretti (SC Nazionale).

Cat. Ragazzi M: 1) G. Pinto (SC Orsello Magnola); 2) F. Moretti (SC Nazionale); 3) E. Di Matteo (SC MM Crew).

Cat. Allievi F: 1) I. Di Sabatino (SC EUR); 2) I. Piacitelli (SC MM Crew); 3) C. Fiorini (SC Snow Side Team).

Cat. Allievi M: 1) E. Grignani (SC Livata); 2) B. Gemma (SC MM Crew); 3) F. De Paolis (SC Le Rocche).

Classifica Sci Club prime posizioni dopo slalom: 1) SC EUR 549; 2) SC Orsello Magnola 299; 3) SC MM Crew 220; 4) SC Livata 171; 5) SC Ovindoli e SC Snow Side Team 168.