100 studenti abruzzesi giudici del Balkan Cinema Express, comporranno la giuria del premio cinematografico

Chieti. Saranno 100 studenti di quattro scuole abruzzesi a comporre la giuria del Balkan Cinema Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico nato dalla collaborazione con Artimpulse e il Balkan Film Food Festival che si svolge tutti gli anni a luglio in Albania, ma la cui presentazione avverrà ad Orsogna nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita, in programma dal 26 aprile al 12 maggio. Per arrivare preparati all’evento i giovani cineasti seguiranno dei veri e propri corsi grazie al Festival che quest’anno festeggia una seconda edizione di grande qualità portando ad Orsogna, Crecchio e per la prima volta Ortona, artisti di levatura internazionale ed espressione di tutte le forme artistiche, cinema compreso.

I neo critici cinematografici si sono già messi a lavoro e la prima tappa di Marco Cicolini, direttore artistico di Artinvita, è partita proprio da Orsogna dove è stato coinvolto nell’iniziativa l’Istituto Comprensivo cui si aggiungono il Liceo Artistico G. Palizzi di Lanciano, il Liceo Scientifico A. Volta di Guardiagrele e l’Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi di Ortona. Gli incontri proseguiranno fino al 10 aprile. I ragazzi guarderanno i film in concorso, confrontarsi tra di loro e con il “professore” così da stabilire dei parametri da seguire per giudicare il miglior film, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora. Sono 13 i cortometraggi in concorso. La premiazione si terrà il 7 maggio alle 21 al Teatro Comunale di Orsogna. Occasione in cui i giovani registi potranno incontrare anche tre importanti produttori cinematografici che saranno ospiti del Festival Artinvita.

Il cinema sarà dunque grande protagonista in questa edizione. Ampia, infatti, la sezione cinematografica nelle due settimane di Festival (dal 26 aprile al 12 maggio) Una selezione fatta dalla madrina del festival Juliette Binoche, un omaggio alla sua carriera con la proiezione de Les Amants du Pont-Neuf di Leos Caarax, ma anche l’ultimo film di Wim Wenders, tanto per citarne uno, Pope Francis-A man of his word, alla cui proiezione sarà presente anche l’autore delle colonne sonore dei suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1 maggio si esibirà in concerto a Crecchio.