11 milioni in arrivo per L’Aquila e comuni cratere, Sigismondi (FdI): ringraziamo deputati Fratelli d’Italia

L’Aquila. “Ringraziamo i deputati di Fratelli d’Italia per l’ennesima concreta prova di vicinanza nei confronti del popolo aquilano e abruzzese, primi firmatari dell’emendamento, sottoscritto poi da tutti i gruppi parlamentari, approvato la scorsa notte grazie al quale è previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per il Comune dell’Aquila per il 2021 e di 1 milione in favore degli altri Comuni del cratere sismico. Non si tratta di un provvedimento estemporaneo, l’attenzione dei nostri parlamentari nei confronti della regione Abruzzo è costante. Ricordo, tra l’altro, che è grazie alla determinazione di Fratelli d’Italia se la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 è stata inserita tra le priorità del Recovery Fund”.

È quanto dichiara Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.