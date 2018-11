39esimo premio di poesia dialettale Eduardo Di Loreto, domani la premiazione dei vincitori

Chieti. Si svolgerà domani, alle 21, nel Teatro Comunale “Di Loreto-Liberati” di Castel Frentano in provincia di Chieti, la cerimonia di premiazione della 39esima edizione del Concorso di Poesia Dialettale a tema libero “Eduardo Di Loreto”.

I nomi dei tre vincitori e degli otto segnalati verranno resi noti solo domani, nel corso della serata conclusiva, durante la quale saranno letti i testi dei premiati ed eseguiti brani musicali dal coro folkloristico “Pierino Liberati”, diretto dal maestro Francesco Paolo Santacroce. La cerimonia sarà condotta da Giovanna D’Amico e Carla Di Fazio.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Patrocinato dal Comune di Castel Frentano e organizzato dal Comitato “Ripensiamo il Centro Storico” in collaborazione con l’Associazione Culturale-Teatrale “Di Loreto-Liberati”, il Premio è uno dei più antichi e importanti in Abruzzo nel settore della scrittura in versi e in vernacolo. La giuria, composta dal presidente Emiliano Giancristofaro, Pietro Febbo, Marcello Marciani, Mario Micozzi e Pietro Verratti, ha espresso la propria soddisfazione per l’elevato livello mostrato dalla maggioranza degli elaborati pervenuti.