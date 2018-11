800 assunzioni Asl Abruzzo, Pietrucci: primo passo ma non risoluzione definitiva dei problemi

Avezzano. “Oltre 800 assunzioni, di cui circa 200 nella Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, sono frutto di un lavoro che ho portato avanti con il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, e l’assessore alla Sanità Silvio Paolucci”. Così il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci sull’approvazione della delibera sul piano di assunzioni 2018 da parte della Giunta regionale.

La nota di Pietrucci coincide con la giornata di sciopero nazionale in difesa della sanità pubblica di oggi. “Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di risanamento del nostro sistema sanitario, un passo avanti particolarmente importante sulla falsariga di un lavoro durato oltre quattro anni, dall’inizio del mandato di questa Giunta e questa maggioranza in Consiglio regionale”.

“Ci saranno nel sistema sanitario regionale oltre 800 assunzioni”, ha continuato, “non dobbiamo considerare questo atto la risoluzione definitiva dei problemi delle Asl e della sanità abruzzesi: occorrono ulteriori iniezioni di unità di personale per raggiungere il necessario equilibrio per il funzionamento efficiente della sanità e una qualità soddisfacente del servizio (ce lo ricordano le organizzazioni e le sigle sindacali), oltre naturalmente la necessaria rapidità per adempiere i passaggi tecnici per l’effettiva entrata in corso delle assunzioni”.