A 21 anni da mesi è in prima linea contro il Covid19 come volontario della Croce Verde, ora è positivo

Morino. In questi mesi la sua bacheca Facebook si è riempita di commenti di persone che lo ringraziavano per quanto stesse facendo per la comunità. In prima linea, contro il Covid19, per aiutare i malati, sull’ambulanza della Croce Verde di Civitella Roveto.

La Croce Verde, l’organizzazione di cui è volontario già da qualche anno.

Fino a oggi pomeriggio, con l’annuncio della sua di positività al Covid19 che comunque non gli ha tolto il sorriso.

Marco Bianchi ha solo 21 anni ma è gia consigliere comunale al Comune di Morino, dove ha la delega ai rapporti con gli altri Comuni, con la provincia e la regione.

“Io resto a casa e quando esco è per aiutare” si legge nell’immagine del suo profilo Facebook da dove tante volte ha invitato le persone che lì hanno occasione di leggere i suoi scritti a comportamenti responsabili, a contrasto del contagio.

Lo scorso mese, non appena si è riaccesa una nuova ondata di contagi che ha interessato tutta la Marsica, si era presentato così sui social, protetto da una grossa tuta, prima di iniziare il turno di notte.

Per giorni ha raccontato lo stato dei malati e la preoccupazione per i più deboli.

Ciao a tutti sono positivo al COVID-19. È una settimana che sto a casa in auto-isolamento, ringrazio quanti in questo momento mi sono stati vicino. Fisicamente sto bene spero di poter superare anche questo momento.

ha scritto oggi pomeriggio su Facebook, l’instancabile volontario al quale ora va da parte di tutta la comunità marsicana non più solo il grazie per quanto insieme a tutti i suoi colleghi ha fatto e sicuramente tornerà a fare, per aiutare i malati, ma anche l’in bocca al lupo per una pronta guarigione!