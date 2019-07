A Barrea la decima edizione dei Borghi Autentici d’Italia: una 3 giorni di cultura, spettacoli ed enogastronomia

L’Aquila. “Paesaggio, testimone del Valore comunitario”: è il tema portante della decima edizione della Festa nazionale dei Borghi Autentici che quest’anno si svolgerà a Barrea dal 30 agosto all’1 settembre, grazie al sostegno e al contributo della Regione Abruzzo. Il ricco calendario degli eventi, tre giorni di cultura, spettacoli, enogastronomia, sarà presentato alla stampa lunedì a Roma, alle 10.30, nella sede dell’Associazione Abruzzesi.

L’intento è creare, per i “Borghi Autentici d’Italia”, una cultura del territorio in grado di contribuire alla valorizzazione di un paesaggio non più considerato statico, ma in divenire. Nei borghi autentici abruzzesi è presente un’identità culturale che costituisce da sempre un elemento di riconoscibilità del paesaggio naturale dell’Italia nel mondo. La lettura del paesaggio non può prescindere dalla comprensione delle sue potenzialità e dalla capacità di metterle a valore delle comunità che lo abitano.