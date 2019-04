A Giulianova arriva l’AperiWild, al via la raccolta fondi per la spiaggia per i cani più grande d’Abruzzo

Teramo. Un evento unico nel suo genere quello che si svolgerà sabato, al bar pasticceria “Oasi”, sul lungomare Zara di Giulianova. Si tratta dell’Aperi Wild: non un classico aperitivo ma un insieme di emozioni che faranno vivere al pubblico la magia della natura e degli animali, attraverso la musica e le immagini. L’iniziativa, organizzata da Unica Beach della dottoressa veterinaria Giusy Branella, vedrà la partecipazione dell’artista Giovanni Granati, in arte Falcong, che si esibirà al piano e all’arpa insieme a Ludovica Trimarelli al violino, in una serata all’insegna delle energie naturali, del battito d’ali e del mistero più profondo dello spirito.

Il tutto accompagnato da ottimo cibo per un’apericena fuori dal comune. Granati proporrà brani di grandi autori e pezzi musicali composti da lui. Lo spettacolo inizierà alle 19 e verrà presentato dalla speaker radiofonica Azzurra Marcozzi di Radio G. A fine serata ci sarà l’estrazione dei premi messi a disposizione dal ristorante “Assunta” dell’Aquila, dal negozio di abbigliamento “G Revolution” e da “Unica Beach” per gli amici a 4 zampe, in attesa di rivederli in spiaggia. L’incassi dell’iniziativa verranno devoluti per sostenere le spese di “Unica Beach”, la spiaggia per cani più grande d’Abruzzo che, a Giulianova, consente ai padroni di entrare in spiaggia in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

“Abbiamo voluto organizzare, come Unica Beach, una serata con un ospite d’onore”, spiega Giusy Branella della spiaggia per cani “Unica Beach”, “con il quale sono state realizzate, già in passato, iniziative di grande successo come “Contro la paura, no fear” al santuario della Madonna dello Splendore e “Sulle ali di un sogno” al Palazzo Kursaal. Siamo onorati che Giovanni Granati sostenga la nostra raccolta fondi e la nostra causa”. Una collaborazione storica tra la veterinaria Giusy Branella e l’artista Giovanni Granati che si rinnova per un altro evento speciale. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333-5702980.