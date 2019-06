A L’Aquila arriva il #OggiProtagonistiTour, viaggio itinerante con truck dell’agenzia giovani e del governo

L’Aquila. Arriva a L’Aquila #OggiProtagonistiTour, viaggio itinerante tra i giovani a bordo di un truck promosso dall’Agenzia nazionale per i Giovani, dal dipartimento per le Pari Opportunità e dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’appuntamento, per la sesta tappa del tour partito il 25 giugno scorso da Torino, è al Parco del Castello (lato Auditorium), domenica 30 giugno, a partire dalle ore 19.00. Saranno presenti il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Domenico De Maio, e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. Sarà l’occasione per parlare di opportunità per i giovani under 35, di progetti in corso, del bando Fermenti”, del servizio civile universale e di bandi europei come il neonato Corpo Europeo di Solidarietà. Ma sarà anche l’occasione per raccontare storie e modelli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model”, nell’ambito del piano di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dall’Unione europea.

“Durante ogni tappa del tour racconteremo storie positive, esempi virtuosi, “Role Model” ovvero giovani che partendo da contesti di svantaggio sono riusciti con determinazione a realizzare i propri sogni e i propri obiettivi” sottolinea Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani “L’Agenzia è fortemente impegnata nel portare la concretezza dei suoi programmi europei, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, nei territori. Il tour consente di valorizzare le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare che grazie al programma europeo Erasmus+, nell’ultimo anno in Abruzzo abbiamo stanziatofondi per circa 250mila euro che sono andati a 11 progetti coinvolgendo quasi 1000 ragazzi tra i quali il 10% giovani con minori possibilità”

All’arrivo in piazza il truck di #OggiProtagonistiTour si trasformerà in uno spazio espositivo visitabile, mentre la radio dell’Agenzia nazionale per i giovani, ANG InRadio, darà voce a storie ed esperienze. Il confronto con le istituzioni e le associazioni locali avverrà in una “agorà” creata in uno spazio antistante il truck. Un terzo momento, conclusivo, sarà all’insegna di performance artistiche e musicali di giovani talenti.

Attraverso esempi e modelli positivi cui ispirarsi, il viaggio di #OggiProtagonistiTour affronterà i grandi temi che ruotano attorno ai giovani e alle politiche giovanili in generale, senza perdere d’occhio il “clima” delle singole realtà locali