A Montesilvano arriva lo sportello informativo per il reddito di cittadinanza

Montesilvano. Uno sportello informativo aperto a tutti i cittadini. Per far conoscere le possibilità offerte dalla legge sul reddito e pensione di cittadinanza promossa e approvata grazie al MoVimento 5 Stelle. Sarà attivo da domani mercoledì 15 maggio nella sede elettorale del MoVimento 5 Stelle Montesilvano in corso Umberto I n. 67. Lo sportello sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.

“Il reddito di cittadinanza, introdotto dal Movimento 5 Stelle in questi mesi, è la più importante misura di lotta alla povertà realizzata nel nostro Paese – dichiara il candidato sindaco del M5S Montesilvano Raffaele Panichella – I primi dati che arrivano dall’INPS testimoniano che molte famiglie, probabilmente proprio quelle che vivono più ai margini della società, sono ancora completamente disinformate su cosa e come bisogna fare per accedere alla misura. Noi vogliamo colmare questa lacuna e fornire il massimo supporto possibile ai cittadini di Montesilvano, in particolare alle persone più deboli e bisognose”.